Emenda foi aprovada na Câmara. - Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Petrópolis

Emenda foi aprovada na Câmara.Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Petrópolis

Publicado 24/01/2024 19:17 | Atualizado 24/01/2024 19:23

Petrópolis - Historicamente afetada por desastres naturais, Petrópolis possui uma Emenda à Lei Ôrgânica Municipal que garante ações de prevenção no município. Neste ano, quase R$ 29 milhões devem ser destinados a obras de prevenção, maior investimento no setor já registrado.

A emenda tornou obrigatório o aporte mínimo de 2% da receita corrente líquida do município em obras preventivas, garantindo recursos significativos para a execução de intervenções que transformarão a realidade local. A projeção para os próximos 10 anos aponta que a emenda pode assegurar a alocação de mais de R$ 350 milhões em obras para a mitigação de riscos na cidade.

O vereador Hingo Hammes, autor da emenda, destaca a relevância da Emenda à Lei Orgânica Municipal como um passo crucial na direção de uma política que coloca a prevenção no centro das ações, superando abordagens reativas diante de tragédias. Ele ressalta que, embora o caminho seja desafiador, a cidade está avançando com responsabilidade em direção a um futuro mais seguro e resiliente.



"A Emenda à Lei Orgânica representa um compromisso sólido com a segurança e o bem-estar de nossa população. Estamos mudando o paradigma, passando de uma gestão meramente reativa para uma que prioriza a prevenção. É uma mudança cultural e estrutural que prepara Petrópolis para enfrentar os desafios climáticos de maneira mais eficaz", afirma Hingo Hammes.