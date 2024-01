Curso é promovido pela Polícia Militar. - Foto: Divulgação/PM

Publicado 22/01/2024 19:44 | Atualizado 22/01/2024 19:45

Petrópolis - Buscando instruir porteiros, síndicos, seguranças e zeladores do município, o 26° BPM abriu inscrições para o curso de segurança predial para abordar questões de do dia a dia dentro das atividades profissionais de segurança.

O curso irá acontecer no dia 1º de fevereiro, das 13h às 18h, no Kastel Itaipava, localizado na Estrada União e Indústria, nº 10.166. Todos os participantes, ao final do curso, irão receber um certificado de conclusão confeccionado pelo 26º BPM.