Petrópolis tem 31 NudecsFoto: Divulgação

Publicado 19/01/2024 19:11

Petrópolis - A SOS Serra irá realizar, neste sábado (20), a distribuição de 155 rádios aos líderes dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil de Petrópolis. A ação será realizada no galpão da associação, no Quitandinha, e marcará o primeiro de uma série de encontros com essas lideranças. O uso de rádios promete ser um projeto inovador de comunicação de emergência na cidade.

“Essa necessidade dos rádios comunicadores foi apresentada pelo tenente-coronel BM Gil Kempers, Secretário de Proteção e Defesa Civil, e achamos que seria um excelente investimento para Petrópolis. Não é uma doação para a Prefeitura, mas para os moradores da cidade. Somos apartidários, mas uma cidade só funciona bem se houver união e atuação conjunta entre os setores público, privado e terceiro setor”, afirma Gisela Simas, presidente da SOS SERRA.

Cada Nudec vai ganhar entre 2 e 3 rádios para que possa se comunicar diretamente com a Defesa Civil e com outros membros do núcleo da mesma região.



Os rádios comunicadores irão funcionar em frequência particular direta com a Defesa Civil e vão facilitar a ampliar a capacidade de comunicação do Nudec na sua localidade, mesmo com a falta de energia elétrica. O objetivo é qualificar a comunicação comunitária em situações de emergência para garantir que as informações sejam claras e possam apoiar a Defesa Civil nas ações operacionais.



“Esses encontros foram uma sugestão dos próprios líderes comunitários na reunião final do projeto de elaboração do plano de emergência da SOS SERRA, que aconteceu em 2023. Essas lideranças sentiam falta de uma troca de experiências – de forma presencial - entre os Nudecs, de um mecanismo que unisse as comunidades, potencializando as boas práticas em momentos de desastre. Rapidamente respondemos oferecendo nosso galpão e toda estrutura para fazer isso acontecer”, diz Guilherme Werneck, um dos fundadores da associação.

No próximo dia 20, os líderes dos Nudecs já vão sair do galpão da SOS SERRA com os rádios e informações básicas sobre o funcionamento, mas uma capacitação mais completa vai ser oferecida pela Defesa Civil até fevereiro, em um segundo encontro.



“Este é um projeto piloto, inovador. Cada Nudec vai receber capacitação para saber usar o rádio, que é a rede de comunicação que mais funciona em momento de desastre, quando há queda internet e telefone. Importante ressaltar que não é uma frequência aberta, é um recurso para ser usado somente durante um momento de crise, não para a comunicação do dia a dia. A Defesa Civil dita o momento que os rádios podem – e devem- ser acionados. No dia a dia, nós temos contato com as comunidades via aplicativo “, diz o Secretario de Proteção e Defesa Civil.



Durante o primeiro encontro no galpão da SOS SERRA, além da entrega dos rádios e explicações sobre modos de utilização, a Defesa Civil vai apresentar seu mapa de ações na cidade e líderes de 3 Nudecs vão relatar suas experiências: Dr. Thouzet, Caxambu e Floresta.



Atualmente, o município conta com 31 Nudecs, que atendem 96 comunidades, em seus 5 distritos: Petrópolis, Cascatinha, Itaipava, Pedro do Rio e Posse.



Para mais informações sobre as ações da SOS SERRA e como ajudar: (24) 99303-8885