Lei está em vigor no município.Foto: Reprodução

Publicado 18/01/2024 13:59

Petrópolis - A Lei 8.638, sancionada em dezembro de 2023, de autoria do vereador Marcelo Chitão, criou o selo "Empresa Amiga do Autista". O objetivo é incentivar empresas e estabelecimentos a contribuírem financeiramente para o custeio de sessões terapêuticas destinadas a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“Essa iniciativa é mais uma dentro das demais já propostas pelo nosso mandato, além de ser fundamental para promover a qualidade de vida para os autistas, considerando o aumento significativo nos diagnósticos de TEA. É uma maneira de envolver o setor privado na importante missão de apoiar essas pessoas e suas famílias”, diz Marcelo Chitão.



Empresas que atendam às condições descritas na lei podem utilizar o selo "Empresa Amiga do Autista" em suas dependências, rótulos de produtos, na divulgação de serviços e de suas marcas, destacando o comprometimento social.



O selo terá validade de um ano, com a possibilidade de ser renovado mediante nova contribuição realizada pelo estabelecimento. Contudo, a utilização do selo para validar processos de qualidade de produtos ou serviços é expressamente vedada.