Coletivo pegou fogo a caminho do ponto final, no Centro.Foto: Reprodução

Publicado 17/01/2024 09:01

Petrópolis - Um ônibus da Cidade das Hortênsias, que operava na linha Bairro Esperança, pegou fogo na manhã desta quarta-feira (17), na Rua Silva Jardim, no Centro. Ninguém ficou ferido no incêndio. De acordo com a empresa, o fogo começou na parte frontal do veículo e se alastrou rapidamente, sendo impossível de controlar, mesmo com o uso de extintores extras.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta de 6h40 e conseguiu controlar as chamas após atuar no local. A Rua Silva Jardim precisou ser interditada pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes depois do ocorrido. Todo o trânsito está sendo desviado para rotas alternativas e as linhas urbanas que tem a rua como itinerário estão passando pela Avenida Ipiranga.

Em nota, a Cidade das Hortênsias informou que todas as medidas de segurança, como o desembarque de passageiros e funcionários e o acionamento do Corpo de Bombeiros, foram adotadas assim que o princípio de incêndio foi identificado.

A empresa afirmou estar iniciando uma investigação rigorosa e minuciosa para apurar o ocorrido, ressaltando que investe massivamente em um alto padrão de manutenção dos ônibus. Por fim, destacou que todo e qualquer dano material será devidamente tratado.