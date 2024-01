Mais de cinco mil cápsulas foram apreendidas. - Foto: Reprodução/PMERJ

Mais de cinco mil cápsulas foram apreendidas.Foto: Reprodução/PMERJ

Petrópolis - No domingo (14), policiais militares do 26º BPM apreenderam 5.030 cápsulas de cocaína no Bela Vista, em Petrópolis. A ação foi realizada na Rua Alberto Pullig e gerou um prejuízo de cerca de R$ 60 mil para o tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia de tráfico de drogas no local e avistaram homens em atividade suspeita no local. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos fugiram e deixaram a droga para trás.

A ocorrência foi registrada na 105ª DP, no Retiro.