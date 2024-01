Centro de Saúde Coletiva de Petrópolis. - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 14/01/2024 19:16

Petrópolis - O Centro de Saúde Coletiva registrou mais de 52,5 mil consultas ambulatoriais, abrangendo várias áreas médias, como clínica geral, ginecologia, pediatria, enfermagem, mastologia, hebiatria, patologia cervical, planejamento familiar e pré-natal. Ao mesmo tempo, foram realizados 21.515 exames, incluindo procedimentos como eletrocardiograma, mamografia e ultrassonografia.

O prefeito Rubens Bomtempo enfatizou o papel fundamental do Centro de Saúde, ressaltando que, apenas em clínica médica, foram 6.953 atendimentos, 4.198 consultas ginecológicas, 5.175 em pediatria e 1.311 em hebiatria ao longo de 12 meses. "Esses números evidenciam nosso comprometimento com a saúde dos petropolitanos. O Centro de Saúde é uma referência no município, oferecendo um acolhimento digno à nossa população".

Houve também a atenção especial aos ostomizados, com 1.649 atendimentos de cuidados com estomas e a dispensação de 56.132 bolsas e insumos.



O secretário de Saúde, Marcus Curvelo, acrescenta que, no mesmo período, foram realizadas 8.230 mamografias, 6.579 ultrassonografias e 6.706 eletrocardiogramas. "Mantemos um compromisso contínuo em aprimorar nossos esforços, visando proporcionar atendimento ainda mais eficiente à comunidade petropolitana", afirma o secretário, ressaltando o empenho da equipe em oferecer serviços de qualidade.