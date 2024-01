Rua Coronel Veiga foi interditada - Foto: Reprodução

Rua Coronel Veiga foi interditadaFoto: Reprodução

Publicado 13/01/2024 16:07

Petrópolis - A Defesa Civil interditou, às 15h40 deste sábado, a Rua Coronel Veiga, por conta da inundação do Rio Quitandinha. As cancelas que ficam nas entradas da via foram acionadas.

A Defesa Civil segue monitorando as condições do tempo e deve emitir alertas a qualquer momento. A recomendação é para que não se enfrente áreas inundadas.