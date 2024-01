Petrópolis possui, agora, 14 PEVs - Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Petrópolis possui, agora, 14 PEVsFoto: Divulgação/Águas do Imperador

Petrópolis - Três pontos de entrega voluntária (PEVs) do Programa Trata Óleo foram instalados no Conjunto Habitacional Vicenzo Rivetti, no Carangola. O projeto visa incentivar o descarte correto do óleo de cozinha usado, vilão das redes de esgoto e meio ambiente. A ação foi realizada nos dias 9, 10 e 11 de janeiro, nos Condomínios I, III e II, respectivamente.

“Com essas ações de conscientização, buscamos envolver os moradores, que são fundamentais para prevenir danos à infraestrutura e a eles próprios, além de fortalecer o desenvolvimento de uma comunidade mais sustentável e consciente”, destacou o diretor da Águas do Imperador, João Henrique Tebyriça de Sá.Para integrar os moradores à ação e ao Programa Trata Óleo, rodas de conversa foram realizadas com apresentação de material explicativo sobre a rede de esgoto, o descarte irregular de resíduos, como restos de comida, cotonetes, absorventes, óleo usado, entre outros, e os malefícios causados por eles.“Eu usava o óleo e jogava dentro do vaso sanitário, e ainda jogava sabão achando que estava fazendo o certo. Agora eu aprendi a forma correta de descartar. Foram poucos minutos de conversa, mas de grande aprendizado”, disse a moradora do Condomínio III, Roseli Corrêa de Jesus.Por meio de jogos, as crianças também puderam aprender sobre o Programa Trata Óleo e a importância do descarte correto dos resíduos. A ação contou com pula-pula, pipoca e algodão doce para alegrar a manhã dos pequenos, neste período de férias escolares. Águas do Imperador doou ainda, para cada condomínio, bolas de vôlei e futebol, bambolês e petecas. Em troca do óleo de cozinha usado, os condomínios vão receber produtos de limpeza para uso em áreas comuns.“Só temos a agradecer por esta ação tão importante para o condomínio, que ensinou aos moradores sobre a importância do descarte dos resíduos, que têm causado muitos problemas no condomínio. As crianças se divertiram muito e também aprenderam sobre os cuidados com o meio ambiente”, explicou a síndica do Condomínio II, Carine Santos de Almeida.Ao todo, o Programa Trata Óleo soma 14 PEVs ativos na cidade para recolhimento do óleo de cozinha usado. Desde o início do programa, em 2022, o Trata Óleo já arrecadou cerca de 900 litros de óleo de cozinha usado, em parceria com o Projeto INcluir Petrópolis e o Grupo GR Reciclagem Ambiental. Para consultar todos os Pontos de Entrega Voluntária espalhados por Petrópolis, basta acessar o site