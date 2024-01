Senhas serão distribuídas às 12h. - Foto: Divulgação/Segov

Publicado 11/01/2024 14:54

Petrópolis - No próximo sábado (13), o Governo do Estado irá levar o programa RJ Mais Serviços para o Caxambu. A ação leva oportunidades de emprego, emissão gratuita de documentos, habilitação para casamento, informações sobre direitos do consumidor, entre outros serviços e ocorre das 9h às 13h em uma estrutura montada no salão da Igreja de Santa Isabel. As senhas para atendimento serão distribuídas até as 12h.



“O RJ Mais Serviços soma às demais ações sociais do governo Cláudio Castro. É uma ação que facilita o acesso das pessoas a serviços que influenciam diretamente no dia a dia, como a emissão da carteira de profissional digital , o encaminhamento para uma vaga de emprego, enfim, inúmeros serviços que fazem a diferença na vida das pessoas e que, com a ação, podem ser acessados perto de casa”, pontua o secretário de Governo Bernardo Rossi.



Entre os municípios que receberam o RJ Mais Serviços estão: Petrópolis, Teresópolis, Areal, Vassouras, Paraíba do Sul, Miracema, Mangaratiba, Volta Redonda, Macaé, Itaguaí, Nova Iguaçu, Mesquita, Barra do Piraí, Duque de Caxias, Angra dos Reis, Aperibé, Araruama, Cordeiro, Magé,Miguel Pereira,Nilópolis, Nova Friburgo, Paty do Alferes, Queimados, Resende, São João do Meriti, Saquarema, Sumidouro, Três Rios, Vassoura e Volta Redonda, além de bairros da Capital.



Na ação, a população tem acesso à emissão de carteira profissional digital e documento de identidade; pode fazer habilitação para casamento; conseguir isenção para certidões de casamento, nascimento e óbito; encaminhamento para postos de trabalho, no balcão de empregos; e ainda esclarecer dúvidas sobre direitos do consumidor.



“Aproximar estes serviços das pessoas é uma prioridade para o Estado. Ampliamos as ações no ano passado para municípios do interior e assim seguiremos. O RJ Mais Serviços é um programa importante da Segov que leva apoio a quem precisa”, destaca o secretário Bernardo Rossi.