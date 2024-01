Campanha vai até o dia 15 de janeiro. - Foto: Reprodução

Campanha vai até o dia 15 de janeiro.Foto: Reprodução

Publicado 10/01/2024 15:53 | Atualizado 10/01/2024 15:53

Petrópolis - Foi prorrogada até o dia 15 de janeiro, a campanha da Águas do Imperador que oferece condições especiais de negociações de débitos, com descontos de até 65% e parcelamento em até 21 vezes (com juros do cartão). A campanha dá a oportunidade de ficar em dia com a conta de água. Os clientes podem realizar o pagamento com Pix, PicPay, cartão de crédito ou débito, e débito automático.