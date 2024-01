Laginha FC e Palmeira FC foram os campeões. - Foto: Divulgação/LPD

Publicado 10/01/2024 14:58 | Atualizado 10/01/2024 17:06

Petrópolis - O Troféu Eficiência da Liga Petropolitana de Desportos (LPD) teve como campeões o Laginha FC no futebol e o Palmeira FC no Futsal, nas competições referentes à temporada 2023 no município. O Laginha conquistou a maior pontuação após ser campeão nos subs 15, 17 e 20 no campo, enquanto o Palmeira foi campeão em todas as categorias do municipal de salão.

A pontuação que garantiu o título ao Laginha foi de 1390. É um título inédito para o clube, que viu Vera Cruz (1190), Cascatinha, (970), Carangola (860) e Boa Esperança (600) completarem o top-5. Por outro lado, o Palmeira, com 1355 pontos, ganhou o Troféu Eficiência no Futsal pela terceira vez, já que já havia conquistado a taça em 2018 e 2019. Carangola (925), Corrêas (740), Corrêas Futsal (400) e Serra/Celminha (385) compuseram a lista dos cinco primeiros no salão.

Troféu Eficiência

O Troféu Eficiência contabiliza pontos pela participação na competição, pelas vitórias e empates, e pela posição final em cada categoria dentro dos campeonatos. Ao final das disputas, os desempenhos dos clubes são somados através dos pontos pré-estabelecidos e o ranking é definido.

