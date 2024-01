Tarifa aumentou 7,99%. - Foto: Divulgação

Publicado 09/01/2024 18:02 | Atualizado 09/01/2024 18:03

Petrópolis - A tarifa de água sofreu um reajuste, aumentando 7,995% em Petrópolis. O decreto que autorizou o aumento foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 29 de dezembro, disponibilizado nesta terça-feira (9), e já está em vigor desde o dia 1º de janeiro.

De acordo com o decreto, foi considerado que a fórmula paramétrica de referência não foi aplicada na sua integralidade em 2022 por conta do estado de calamidade pública, o apontamento do reajuste de 1,81% durante o exercício de 2023 e o acréscimo da parcela de reequilíbrio contratual de 1,93%, prevista em termo aditivo do contrato de subconcessão, totalizando o reajuste em quase 8%.

Agora, a tarifa foi fixada em R$ 5,0645 por metro cúbico.