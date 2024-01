Nova adutora Carvalho Júnior. - Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Nova adutora Carvalho Júnior.Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Publicado 08/01/2024 17:29 | Atualizado 08/01/2024 17:30

Petrópolis - Com obras sendo realizadas para expansão do sistema de abastecimento de água com a nova adutora Carvalho Júnior em Corrêas e no Carangola, a Rua Carvalho Júnior ficará interditada ao trânsito de veículos pesados a partir desta terça-feira (9), das 8h às 16h. As intervenções realizadas pela Águas do Imperador irão ocorrer de segunda a sexta-feira, com previsão de conclusão em 90 dias.

A nova adutora servirá para reforçar o abastecimento para mais de 15 mil moradores de Corrêas e Carangola, incluindo o Vale do Carangola e o Conjunto Habitacional Vicenzo Rivetti.

Confira como ficará o atendimento do transporte público enquanto durarem as intervenções:

Linha 615 – Terminal Corrêas via Carangola

Alteração nos horários e itinerário



Itinerário - Terminal Corrêas x Bairro

Terminal Corrêas – Estrada União e Indústria – Estrada do Carangola – Rua Divino Espírito Santo – Rua Vicenzo Rivetti – Rua Antônio Loche Martins – Rua Waldemar Vieira Afonso – Rua C (portaria do condomínio Vale do Sossego)



Itinerário – Bairro X Terminal Corrêas

Rua C (portaria do condomínio Vale do Sossego) - Rua Waldemar Vieira Afonso - Rua Divino Espírito Santo – Estrada do Carangola – Estrada União e Indústria – Terminal Corrêas



Horários -Terminal Corrêas x Bairro

05h30 – 06h30 – 07h30 - 08h30 – 09h50 – 11h40 – 14h – 15h20 - 16h30 – 17h30 – 18h30 – 19h30 – 20h30 – 21h30 – 22h30



Horários – Bairro x Terminal Corrêas

06h – 07h – 08h - 09h10 – 10h40 – 13h20 – 14h40 – 16h - 17h – 18h – 19h – 20h – 21h – 22h – 23h



Entre 05h30 e 08h e a partir das 16h, os horários e itinerário da linha serão mantidos.