Evento ocorrerá na quinta-feira (11). - Foto: Divulgação

Evento ocorrerá na quinta-feira (11).Foto: Divulgação

Publicado 07/01/2024 16:58 | Atualizado 07/01/2024 16:59

Petrópolis - O Palácio de Cristal irá sediar, na próxima quinta-feira (11), o Encontro Anual de Sânscrito e Cultura Védica. O evento, de entrada franca, irá ocorrer das 15h30 às 21h, com palestras de professores renomados de cultura védica, apresentações teatrais em sânscrito, recitação de mantras ancestrais e palestra sobre vedanta.

O objetivo do encontro é difundir a tradição védica por meio de ensinamentos e atividades culturais. Em todo o país, mais de 100 alunos já confirmaram que estarão no município. O estudo do sânscrito, através do instituto, já alfabetizou milhares de pessoas na língua e aprofundou os estudos de gramática de outras centenas.

O sânscrito se trata de uma língua ancestral, sendo base de todas as manifestações culturais da tradição védica. Apesar de ser um idioma antigo, o seu uso e estudos são muito comuns: tanto em círculos acadêmicos em várias partes do mundo, como em vilas na Índia em que só se fala sânscrito. Além disso, em vários locais de estudo da tradição védica, como no Brasil, usa-se o sânscrito como a língua primária de estudo.



“O evento nasceu como resultado das mais de 500 pessoas que ensinamos a ler e escrever em sânscrito, mais de 100 que concluíram o estudo de gramática e 250 que estudam atualmente. Vai ser uma oportunidade de integração e aprofundamento nos conhecimentos da cultura védica. Com tantas pessoas que já estudaram sânscrito, elas agora desejam falar e conversar na língua e participar de práticas culturais com o idioma. Além disso, queremos aproximar o público geral dessa cultura que é tão rica e fascinante”, explica o professor Jonas Masetti, fundador no Instituto Vishva Vidya.



No último ano, o Instituto Vishva Vidya lançou uma publicação sobre o estudo da gramática do sânscrito em português. O livro chamado “Shabdapathanam” visa preparar os alunos de língua portuguesa que desejam adquirir a habilidade em ler os textos tradicionais da cultura védica em sua língua original.



De acordo com Masetti o sânscrito é um tema que atrai pesquisadores, historiadores, devotos e cientistas para sua compreensão. Isso porque existem estudos científicos que comprovam que aprender a língua traz benefícios para a mente. “Porém não basta simplesmente estudá-lo como um idioma, é preciso compreender a tradição da qual ele faz parte, e estudá-lo dentro desse contexto para que seja possível receber tais benefícios”, finaliza Masetti.