Bairro está passando por mutirão da Comdep - Foto: Divulgação/PMP

Bairro está passando por mutirão da ComdepFoto: Divulgação/PMP

Publicado 05/01/2024 19:52 | Atualizado 05/01/2024 19:53

Petrópolis - Nesta sexta-feira (5), cerca de 80 funcionários da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep) começaram um mutirão de serviços no Madame Machado, em Itaipava. Além disso, foi anunciado que a quadra esportiva do bairro será revitalizada, com a aplicação de gramado sintético, e o parquinho e a academia da saúde também devem receber melhorias nos próximos dias.

As ruas do bairro estão recebendo os serviços de roçada, poda de árvores, plantio de flores, capina, revitalização de canteiros, pintura de postes, remoção de entulho, recuperação de pontes e reforma de coletoras de lixo.

Entre as localidades que já foram atendidas pela companhia com mutirões nos últimos dias estão Valparaíso, Quitandinha, Bairro Esperança, Quarteirão Brasileiro, Floresta, Comunidade Oswaldo Cruz, Cascatinha, Castelânea, Praça Catulo, Oswaldo Cruz, Saldanha Marinho, Duarte da Silveira, Alto da Serra, Carangola, Morin, Estrada da Saudade, Roseiral, Itaipava, Pedro do Rio, Boa Vista e Centro.