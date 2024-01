Mulher de 53 anos foi presa com os produtos - Foto: Reprodução

Mulher de 53 anos foi presa com os produtosFoto: Reprodução

Publicado 04/01/2024 21:28 | Atualizado 04/01/2024 21:29

Petrópolis - Na tarde desta quinta-feira (4), uma mulher de 53 anos foi presa após furtar produtos em uma loja no Centro. A prisão foi realizada por um equipe do Segurança Presente que estava em patrulhamento de rotina quando foi acionada por funcionários da loja, localizada na Rua do Imperador.

Já no estabelecimento, os agentes foram informados que a mulher tinha fugido em direção ao Bosque do Imperador. Após a alcançarem, os policiais encontraram 11 frascos de desodorante, dois frascos de creme hidratante e prendedores de cabelo. As mercadorias eram avaliadas em R$ 262,85

A mulher foi levada para a 105ª DP, no Retiro, onde foi autuada em flagrante por furto.