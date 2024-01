Central atendia até mil pessoas. - Foto: Divulgação/26º BPM

Publicado 04/01/2024 18:27 | Atualizado 04/01/2024 18:48

Petrópolis - Durante a tarde desta quinta-feira (4), policiais militares do 26º BPM, em ação conjunta com agentes da 105ª DP, identificaram uma central clandestina de internet no bairro Atílio Marotti. Cinco pessoas foram conduzidas à delegacia pelos policiais.

A operação ocorreu após o recebimento de uma denúncia que apontava a atuação de traficantes locais impedindo a prestação de serviços de internet por outra empresa que não fosse a proprietária da central clandestina, que também tem uma sede na posse. A central era equipada com diversos equipamentos, com valores estimados em, aproximadamente, R$ 25 mil, permitindo o atendimento de até mil clientes.

Os equipamentos foram retirados e encaminhados à 105ª DP, no Retiro.