Serviço foi autorizado pelo Conselho Regional de Psicologia.Foto: Divulgação

Publicado 04/01/2024 18:06 | Atualizado 04/01/2024 18:41

Petrópolis - O serviço de teleatendimento em saúde em psicologia foi iniciado no Centro de Saúde Coletiva Professor José Manoel Ferreira. Com isso, o local se tornou a primeira unidade da rede pública do município a oferecer o atendimento remoto aos pacientes. De acordo com a Prefeitura, o foco é dar mais agilidade ao atendimento e facilitar o acesso aos serviços de saúde.

O serviço, que foi autorizado pelo Conselho Regional de Psicologia, já é adotado em diversos municípios do país e faz parte de várias áreas da medicina.

“Na nossa cidade, estamos começando pelo atendimento remoto de Psicologia, com os profissionais que atuam do Centro de Saúde. Acreditamos que este é mais um passo no avanço da saúde de nosso município, seguindo uma tendência que resulta em mais agilidade, facilitando assim, o acesso da população aos serviços de saúde”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



Os pacientes que serão atendidos por meio da nova modalidade foram encaminhados à unidade pelo setor de Regulação da Secretaria de Saúde: "Eles passaram por uma triagem pelo profissional para ver a disponibilidade de receberem as consultas neste formato. Os atendimentos serão semanais, com horários agendados e de forma online”, explicou o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

Ainda de acordo com o secretário, o teleatendimento pode ser ampliado para outras unidades da rede de saúde municipal, caso os resultados esperados sejam alcançados.