Visitas são destinadas a grupos que estejam sem o acompanhamento de guias - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 03/01/2024 20:26 | Atualizado 03/01/2024 20:28

Durante o período de férias escolares, o Museu Imperial estará disponibilizando visitas mediadas a seus visitantes. As visitas são destinadas a grupos que estejam sem o acompanhamento de guias e acontecerão de terça-feira a sábado, entre 2 de janeiro e 2 de março, com horários fixos: 10h, 10h30, 11h30, 12h, 13h, 13h30, 14h30, e 15h, exceto nos feriados.

Para participar, basta adquirir o ingresso na bilheteria e se dirigir ao saguão de entrada do museu, onde o grupo será formado e conduzido pela equipe do Setor de Educação, que, no decorrer do ano, atua exclusivamente com agendamentos escolares.

Não há valor adicional pelo serviço e os grupos serão formados por, no máximo, 25 pessoas e mínimo de cinco participantes.

O objetivo da visitação mediada é colaborar com processo de interpretação dos objetos e de espaços do museu, instigando o público a compreender aspectos sociopolíticos, econômicos, históricos e tecnológicos da sociedade brasileira no século XIX e a compará-los com a realidade contemporânea.

Neste período, o funcionamento do Museu Imperial permanecerá de terça a domingo.

Confira os horários para visitação!

- Palácio: 10h às 18h, com o fechamento da bilheteria às 17h.

- Jardins: 7h às 18h, com fechamento dos portões às 17h15min.

- Pavilhão das Viaturas: 10h às 18h.

- Loja/Cafeteria: 10h às 18h