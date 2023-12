Parque vem passando por revitalizações. - Foto: Divulgação/PMP

Parque vem passando por revitalizações.Foto: Divulgação/PMP

Publicado 31/12/2023 16:49

Em uma área de mais de 30 mil metros quadrados, o Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, é um dos parques mais visitados na cidade. Desde o início deste ano, o local vem passando por revitalização. As intervenções estão sendo realizadas com recursos da Prefeitura e contrapartidas de medidas compensatórias.



Na quinta-feira (28) foram reabertos os banheiros próximos à entrada do parque. Foram trocados os telhados, colocados novos forros e iluminação de led. Toda a louça sanitária e encanamentos de água e esgoto foram substituídos e o esgoto está sendo tratado por biodigestores. Para maior conforto dos usuários foram instalados sanitários para deficientes e trocadores de bebês, tanto na parte feminina como na masculina.



“São várias as intervenções que estamos realizando no parque, que nos fins de semana recebe milhares de pessoas, tanto para a prática esportiva, quanto para o lazer. Já entregamos várias obras e outras estão previstas para serem concluídas em 2024. Estamos entregando um novo espaço para a população”, disse o prefeito Rubens Bomtempo. O banheiro próximo à área de piquenique também já entrou em reforma e será reaberto com o mesmo padrão, assim como os outros banheiros do parque.



Além da reforma dos banheiros, na área de piquenique foram plantadas mais 60 árvores para tornar o espaço mais sombreado e melhorar o microclima local. “Atrás da Academia da Saúde foi feito um reflorestamento que servirá para isolar a ETE da Águas do Imperador do parque já que a mesma tem entrada independente e contribuirá também com suas funções ecológicas para tornar o local uma área mais sustentável”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Carlos Alberto Muniz. O Parque Municipal também ganhou uma área de recreação para cães, onde os pets podem brincar livremente.



Na parte de drenagem, o antigo valão foi alargado, aprofundado e canalizado. “A obra de drenagem junto com a dragagem dos lagos, já iniciada, fará com que haja menos alagamentos no parque durante os períodos chuvosos”, explicou o secretário de Meio Ambiente.



Confira as intervenções no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava:



- Instalação de três biodigestores

- Reforma dos brinquedos dos parquinhos

- Reforma dos banheiros

- Plantio de 60 árvores na área de picnic

- Drenagem e dragagem do lago

- Área de recreação para cães

- Implantação de 20 mil metros quadrados de gramas

- Demarcação de caminhos para carros de serviços

- Instalação de palco coreto para apresentações culturais

- Reforma da ciclovia



Confira quais as próximas intervenções no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava



- Iluminação em toda a ciclovia com postes de energia solar

- Novo viveiro para mudas

- Reconstrução da pista de Pump Track (circuito de Bike Cross)

- Reforma da pista de skate

- Requalificação das quadras esportivas

- Instalação de brinquedos adaptados para crianças deficientes

- Novo local para a Guarda Civil Municipal

- Sala de Exposições

- Instalação de placas de energia solar no telhado do pórtico