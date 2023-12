Barracas ficavam ao lado de estrutura de apresentações que foi desmontada. - Foto: Enzo Gabriel/O DIA

Publicado 30/12/2023 19:06

Após reunião realizada entre a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Turismo, e os barraqueiros da Praça da Liberdade, houve um acordo e o contrato de permissão de uso das barracas do Natal Imperial terá uma redução de 70% no valor a ser pago ao município, com isso o contrato com valor de R$ 8.477,20 será reduzido para R$ 2.534,16.

O desconto foi concedido após pedido dos barraqueiros, que se sentiram prejudicados após a desmontagem do palco que estava montado no local.

De acordo com Prefeitura, uma licitação foi realizada para contratar uma empresa para a captação de recursos para a programação cultural do Natal Imperial. A empresa vencedora, no entanto, não assinou o contrato. O Município está tomando as providências quanto às sanções previstas no ato convocatório da licitação.

“Foi uma reunião muito respeitosa. Ouvimos o lado deles, e eles ouviram o nosso lado. Com muito diálogo, chegamos a esse acordo, para ninguém sair prejudicado”, disse a secretária de Turismo, Sílvia Guedon.