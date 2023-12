Ação ocorreu na madrugada desta quinta-feira. - Foto: Divulgação/PRF

Publicado 28/12/2023 11:13

Um automóvel roubado foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta quinta-feira (28). O flagrante ocorreu nas proximidades do km 81 da BR-040, na Serra de Petrópolis.

De acordo com a PRF, os policiais abordaram um carro de passeio conduzido por um homem de 35 anos. Após a inspeção ser realizada e os sistemas consultados, foi constatado que o veículo se tratava de um automóvel clonado, com o original possuindo restrição de roubo na última semana, no município do Rio de Janeiro.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária em Petrópolis.