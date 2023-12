Anúncio foi feito em reunião do Conselho Municipal de Segurança Pública. - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 27/12/2023 18:39 | Atualizado 27/12/2023 18:41

O prefeito Rubens Bomtempo anunciou, nesta quarta-feira (27), o concurso público para a Guarda Municipal. O concurso faz parte do conjunto de medidas que a Prefeitura, em parceria com a Polícia Militar e com a sociedade civil organizada, tomará para combater as motos irregulares em Petrópolis.

“Estou anunciando aqui a abertura do concurso para a Guarda Municipal. Isso é prioridade máxima. É pra ontem. Precisamos fortalecer a nossa Guarda Municipal, para ela ter uma atuação mais contundente, mais robusta, sempre em parceria com a Polícia Militar. O último concurso para a Guarda foi em 2005, no nosso governo”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Também estão previstas outras medidas para combater as motos irregulares: a intensificação das ações de fiscalização conjuntas entre Guarda Municipal e Polícia Militar, com o apoio da CPTrans; o financiamento da regularização das motos pelo município; uma campanha robusta de sensibilização junto a motociclistas e empresários; um selo para o empresário que contratar entregadores com motos regulares; um trabalho de educação nas escolas; entre outras.