Obras vêm sendo realizadas no município em resposta ao desastre de fevereiro de 2022. - Foto: Divulgação/PMP

Obras vêm sendo realizadas no município em resposta ao desastre de fevereiro de 2022.Foto: Divulgação/PMP

Publicado 27/12/2023 18:33

Desde 2022, 77 contenções foram concluídas pela Prefeitura em Petrópolis. Dentre as obras, 32 foram em margens de rio, 30 contenções de rua e 15 contenções de encosta. O Investimento foi de quase R$ 28 milhões.

“É um número muito alto de contenções que conseguimos concluir em 2 anos. São obras que deixam a cidade mais segura com relação às chuvas do verão. Muitas delas foram fundamentais em 2022, para que a cidade voltasse à normalidade naquelas semanas após as tragédias de fevereiro e março. Porque foram obras que restabeleceram corredores fundamentais de Petrópolis, como a Saldanha Marinho, a Barão do Rio Branco, o Bingen e a Coronel Veiga. Foram pontos que desabaram com as chuvas ou que corriam risco de desabar”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



Outras 19 contenções estão em andamento. Sendo que 12 são na grande Alto da Serra (Sargento Boening, Vila Felipe, Chácara Flora, 24 de Maio etc.).



“Ainda tem muita coisa para acontecer na cidade nos próximos meses. Nessa lista de 77 contenções concluídas, não estão, por exemplo, as contenções de encosta que estamos fazendo em todo o Alto da Serra, na Vila Felipe, na Chácara Flora. São obras que estão em andamento e que são grande porte. A Prefeitura está reconstruindo aquela região”, disse Bomtempo.



Confira as 77 contenções que já foram concluídas:



Contenção em margem de rio: 32



•Bingen (Rua Bingen, em frente à Universidade Estácio de Sá)

•Bingen (Rua Bingen, em frente ao Restaurante Luka's)

•Bingen (Rua Bingen, 463)

•Bingen (Rua João Xavier, 547)

•Castrioto (Rua Pedro Vogel Sobrinho)

•Centro (Avenida Barão do Rio Branco, 2.280)

•Centro (Avenida Barão do Rio Branco, 1.582 – 1.622)

•Centro (Avenida Barão do Rio Branco, 1.398)

•Centro (Avenida Barão do Rio Branco, 1.164)

•Centro (Avenida Barão do Rio Branco, 350)

•Centro (Avenida Barão do Rio Branco, 3.147, junto ao sacolão)

•Centro (Avenida Barão do Rio Branco, 3.147, junto ao sacolão)

•Centro (Avenida Piabanha, 149)

•Centro (Avenida Roberto Silveira)

•Centro (Praça da Liberdade)

•Centro (Rua Carlos Gomes, 168)

•Coronel Veiga (Rua Coronel Veiga, 1.559)

•Coronel Veiga (Rua Coronel Veiga, 342)

•Coronel Veiga (Rua Coronel Veiga, 217)

•Corrêas (Ponte de Corrêas, Rua Vigário Corrêa)

•Itaipava (Estrada das Arcas)

•Moinho Preto (Ponte do Carvoeiro)

•Morin (Avenida General Marciano Magalhães, 94)

•Morin (Avenida General Marciano Magalhães, 741)

•Morin (Avenida General Marciano Magalhães, 877)

•Morin (Avenida General Marciano Magalhães, 161)

•Nogueira (Avenida Norma Maria Reiner)

•Quitandinha (Rua Afrânio Melo Franco)

•Quitandinha (Rua General Rondon, em frente à Comdep)

•Saldanha Marinho (Rua Saldanha Marinho)

•São Sebastião (Rua Capitão Paladini)

•São Sebastião (Rua Capitão Paladini, s/n)



Contenção de rua: 30



•Cascatinha (Rua Guilherme Daumas Nunes, 111)

•Cascatinha (Rua Guilherme Daumas Nunes, 705)

•Cascatinha (Rua Guilherme Daumas Nunes, 702)

•Castelânea (Rua Francisco Blatt, 200)

•Caxambu (Rua Barão de Águas Claras, 106)

•Caxambu (Rua Belinha Cavalcanti, próximo à Servidão Flávio Cavalcanti)

•Caxambu (Rua Joaquim Ribeiro da Mota, 250)

•Centro (Rua do Encanto, 264)

•Centro (Rua Domingos Andrade Bastos, 195)

•Centro (Rua Joaquim Murtinho, 81)

•Centro (Rua Padre Moreira, s/n)

•Centro (Rua Visconde de Bom Retiro)

•Estrada da Saudade (Ladeira João Ventura Torres, 1.129)

•Estrada da Saudade (Rua Augusto da Silva, Morro Florido, 908)

•Fazenda Inglesa (Rua Salvador da Costa Alves)

•Moinho Preto (Rua Stephan Zweig, 266)

•Morin (Rua Augusto Severo, ponto final do ônibus Lagoinha)

•Posse (Alameda João Câmara)

•Posse (Lot. Nossa Senhora de Fátima)

•Posse (Rua Bernardo Roberto)

•Quarteirão Brasileiro (Rua José Mayworm)

•Quarteirão Brasileiro (Servidão Arthur Ternes)

•Quitandinha (Rua Alagoas, 396)

•Retiro (Rua das Dracenas)

•Sargento Boening (Rua Sargento Fontes, 264)

•Valparaíso (Rua Frei Ciríaco, 780)

•Valparaíso (Rua Presidente Ranieri Mazzilli)

•Vila Felipe / Chácara Flora (Rua Juvenal Amaral)

•Vila Felipe / Chácara Flora (Rua Paulino Guimarães)

•Vila Felipe / Chácara Flora (Travessa Frederico Karl)



Contenção de encosta (15)



•Alto da Serra (NIS)

•Alto da Serra (Rua Dom João Braga)

•Alto da Serra (Rua Oswero Vilaça, 79)

•Bingen (Rua Duarte da Silveira)

•Bingen (Rua João Xavier, 283)

•Bingen (Rua Major Alberto Silva)

•Castelo São Manoel (Estrada Manoel Walter Bechtlufft)

•Centro (Centro de Saúde Coletiva Prof. Manoel José Ferreira, Rua Santos Dumont, 10)

•Centro (Rua Padre Moreira, s/n)

•Centro (UPA Centro)

•Estrada da Saudade (Estrada da Saudade, 1.210)

•Independência (Rua Antônio da Silva Ligeiro, 1.158)

•Itamarati (Rua Pedro Elmer, servidão de acesso à Rua Spartaco Banal)

•Pedro do Rio (CEI Professora Graça Costa)

•Quissamã (Rua Quissamã, 1.072)