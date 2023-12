Acidente chegou a causar 6 km de retenção na rodovia. Carga de milho ficou espalhada na estrada. - Foto: Reprodução

Publicado 27/12/2023 08:53 | Atualizado 27/12/2023 10:44

Na manhã desta quarta-feira (27), um acidente entre um ônibus da viação Útil e um caminhão que transportava milho interditou a descida da Serra de Petrópolis. A colisão ocorreu na altura do km 87 da BR-040, dois quilômetros após o Túnel do Ouriço, e o local ficou por mais de uma hora sem a liberação da passagem de veículos, até ser liberado parcialmente por volta de 7h15e liberado totalmente às 10h40.

Equipes de resgate da Concer e do Corpo de Bombeiros atuam no atendimento às vítimas. Segundo informações preliminares da concessionária que administra a rodovia, o motorista do ônibus ficou preso às ferragens. Ao todo, sete pessoas ficaram feridas no acidente.

O Corpo de Bombeiros socorreu quatro vítimas, encaminhando uma ao Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, e três ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias. A Concer atendeu duas pessoas com ferimentos moderados, levando também ao Hospital Adão Pereira Nunes. A outra vítima foi atendida pelo SAMU.

As polícias Rodoviária Federal e Militar também atuam na ocorrência.