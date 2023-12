Inscrições para o concurso estão nos últimos dias. - Foto: Divulgação/PMP

Inscrições para o concurso estão nos últimos dias.Foto: Divulgação/PMP

Publicado 26/12/2023 22:07

O prazo para inscrições no concurso público da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes se encerra na próxima quinta-feira (28). O cadastro pode ser feito nos sites da Prefeitura de Petrópolis e do INQC

Ao todo, são 623 vagas no concurso, sendo 73 para início imediato e 550 para formação de Cadastro de Reserva. Serão preenchidos cargos operacionais e administrativos, de níveis fundamental incompleto e completo, médio, médio técnico e superior.

“Realizamos o último concurso em 2002. São 21 anos sem que houvesse uma renovação no quadro da CPTrans. A realização desse concurso e outras ações fazem parte do novo momento da CPTrans e a retomada da missão da Companhia, que é cuidar das pessoas, do trânsito e transporte da nossa cidade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



Quem já fez a inscrição deve ficar atento também ao prazo da taxa de inscrição, que vai até o dia 29 de dezembro e não será prorrogado. O edital completo do concurso, com todas as informações do certame, está nos sites da Prefeitura de Petrópolis e do INQC.



“Das 73 vagas de contratação imediata, 30 são para agentes de trânsito. Com essas contratações temos certeza que vamos conseguir atender as demandas e implantar mais ações de mobilidade urbana”, disse o diretor-presidente da CPTrans, Thiago Damaceno.



Além das 73 vagas de preenchimento imediato, há oportunidades em diversos cargos para formação de Cadastro de Reserva, para futuras contratações da Companhia. Também há vagas destinadas para pessoas com deficiência, negros e indígenas. As provas acontecem no dia 28 de janeiro de 2024 e o resultado final será divulgado em março.