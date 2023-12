Arquivo - Divulgação

ArquivoDivulgação

Publicado 21/12/2023 19:22 | Atualizado 21/12/2023 19:26

Petrópolis - Dentro das ações preventivas para o período de chuvas de verão o governo do Estado instalará núcleos avançados, com técnicos do Departamento de Recursos Minerais – DRM RJ, em três regiões do estado. Petrópolis abrigará a base da Região Serrana. A estrutura - montada por determinação do governador Cláudio Castro - contará com três geólogos para agilizar atuação na região até o fim do verão.

A medida foi anunciada nesta quinta-feira (21.12) pelo secretário de Estado de Governo, Bernardo Rossi em reunião com o presidente do DRM-RJ, Luiz Cláudio Almeida Magalhães. O DRM também finaliza a licitação para mapeamento de risco geológico em Petrópolis, cujo contrato para o serviço será assinado nos próximos dias.



“É um apoio técnico importante para os municípios. As cidades da Região Serrana - em especial Petrópolis - têm um histórico de vulnerabilidade às chuvas. A presença dos geólogos vai agilizar as ações preventivas e proteger as pessoas. Preservar vidas é a nossa prioridade”, destaca o secretário de Governo Bernardo Rossi.



O presidente do DRM-RJ explica que serão três núcleos em funcionamento em diferentes regiões do estado: Angra dos Reis, no litoral; Barra Mansa, no Sul Fluminense, e Petrópolis, na Região Serrana.



“A criação destes núcleos é uma determinação do governador Cláudio Castro, para preservar vidas. Petrópolis, que é considerada hoje a cidade com maior risco geológico do Brasil, por isso irá abrigar o núcleo da Região Serrana. Teremos na cidade uma base avançada com três geólogos à disposição para atuar na região até o fim do verão”, explica Luiz Cláudio Almeida Magalhães. “Todo processo vem sendo acompanhado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MPRJ”, assinala p presidente do DRM-RJ.



A instalação dos núcleos avançados em municípios com maior vulnerabilidade, permitirá mais agilidade na avaliação técnica de áreas em risco geológico, caso necessário. “Isso permitirá uma resposta mais imediata. Caso o DRM seja acionado para apoio técnico aos municípios, nossos geólogos já estarão presentes em cada região, para atuar imediatamente”, explica Magalhães.



A expertise técnica do DRM é reconhecida nacionalmente. No início deste mês, por determinação do governador Cláudio Castro, técnicos do Núcleo de Análise e Diagnósticos de Escorregamentos (Nade), foram enviados ao Estado de Alagoas para prestar auxílio técnico em razão da situação de emergência, decretada por risco iminente de colapso de uma mina da petroquímica Brasken na Lagoa Mundaú, no bairro Mutange.