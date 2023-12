Em 2023, o município ocupa a 33ª posição entre as prefeituras fluminenses, uma queda de 16 posições no índice em relação ao ano anterior - Divulgação

Em 2023, o município ocupa a 33ª posição entre as prefeituras fluminenses, uma queda de 16 posições no índice em relação ao ano anterior

Publicado 03/12/2023 10:08 | Atualizado 03/12/2023 10:09

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis registrou uma significativa deterioração na questão da transparência pública, conforme apontado pelo Radar Nacional da Transparência Pública. Em 2023, o Executivo municipal obteve um índice de transparência de 64,61%, representando uma notável redução em comparação aos 82,90% de 2022. Vale destacar que o desempenho do ano anterior conferiu à prefeitura o selo "prata", enquanto neste ano a classificação foi rebaixada para o nível "intermediário".

O recuo no índice de transparência de Petrópolis é evidenciado ao observarmos sua posição no cenário estadual. Em 2023, o município ocupa a 33ª posição entre as prefeituras fluminenses, uma queda de 16 posições em relação ao ano anterior.

A avaliação do Radar Nacional da Transparência Pública engloba diversos critérios, como disponibilidade de informações, atualidade de dados, filtros de pesquisa, gravação de relatórios e série histórica. Cada critério é categorizado como "atende" ou "não atende", sendo a análise realizada em páginas oficiais na internet.

Dos 136 itens que a prefeitura não atende, conforme apontado pelo Radar, apenas 13 apresentam alguma forma de justificativa, como ferramenta indisponível, informações não disponíveis, ou o link indicado não fornece as informações previstas. Para os outros 110 itens, não há um local identificado para acessar as informações.

Esses 257 itens não atendidos estão distribuídos em 19 "dimensões". Em quatro delas, a prefeitura atende integralmente os itens avaliados: informações prioritárias, informações institucionais, despesa e acessibilidade. Por outro lado, em duas dimensões, o Executivo petropolitano não atende a nenhum item, impossibilitando o acesso a informações sobre renúncia de receitas e emendas parlamentares.