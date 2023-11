Objetivo principal é diminuir e até eliminar as filas de espera para consultas em especialidades muito procuradas - Divulgação/PMP

Objetivo principal é diminuir e até eliminar as filas de espera para consultas em especialidades muito procuradasDivulgação/PMP

Publicado 28/11/2023 09:40

Petrópolis - O Caminhão da Saúde, uma iniciativa conjunta da Prefeitura de Petrópolis em parceria com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Serrana (CIS-Serra), retornou à cidade com o objetivo de proporcionar assistência médica a cerca de 600 pacientes até esta sexta-feira (1º).

Atualmente estacionado na Praça da Inconfidência, no centro da cidade, a unidade móvel está oferecendo serviços especializados em cardiologia, endocrinologia e urologia.



Para o prefeito Rubens Bomtempo, o Caminhão da Saúde é um importante recurso que demonstra o comprometimento do município em prover cuidados e serviços médicos de qualidade aos petropolitanos.

"No primeiro semestre deste ano, mais de 3,3 mil pessoas que aguardavam atendimento em áreas específicas conseguiram agilizar o processo de consulta graças a esse projeto. A expectativa é a de batermos essa mesma meta agora, ao fim do segundo semestre", frisa o prefeito.



O Caminhão da Saúde, segundo o secretário de Saúde Marcus Curvelo, é um projeto inovador que busca levar serviços médicos de qualidade para a população. "Essa iniciativa conjunta entre a prefeitura e o CIS-Serra tem se mostrado eficiente no aumento do acesso à saúde, beneficiando a todos os usuários. Os atendimentos são realizados mediante agendamento prévio, garantindo uma melhor organização. Porém, o objetivo principal é diminuir e até eliminar as filas de espera para consultas em especialidades muito procuradas", explica.



Até a próxima sexta-feira, a previsão é a de atendimento a 599 pacientes, a maioria deles, em endocrinologia (314), seguido por cardiologia (205) e urologia (80).