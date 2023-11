Objetivo foi percorrer com os moradores as rotas de fuga, que são os caminhos seguros que guiam a população de áreas de risco até o ponto de apoio mais próximo - Divulgação/PMP

Publicado 28/11/2023 09:36

Pertrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, realizou, neste sábado (25), o simulado de mobilização comunitária do Sistema de Alerta e Alarme por sirenes na comunidade do Dr. Thouzet, abrangendo as localidades do Sítio do Pica Pau, Rua João Moreira, Rua Francisco Bello, Caminho da Pedreira e Chapa 4.

“A atual gestão municipal tem como objetivo consolidar a resiliência nas comunidades através do protagonismo e conscientização dos moradores sobre as medidas de proteção à vida que cada um de nós devemos tomar diante da situação de chuvas intensas”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O objetivo foi percorrer com os moradores as rotas de fuga, que são os caminhos seguros que guiam a população de áreas de risco até o ponto de apoio mais próximo, rotas previamente pensadas e sinalizadas durante o mapeamento participativo da Defesa Civil junto à comunidade.

“Nosso objetivo é treinar a mobilização da população de áreas de risco a partir do acionamento do Sistema de Alerta e Alarme por meio de sirenes em um cenário hipotético de chuvas intensas que provoquem potencial possibilidade de deslizamento de terra, visto que os movimentos de massa são a principal ameaça dessa comunidade”, disse o secretário de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis, tenente-coronel Gil Kempers.

O simulado faz parte das ações de Redução de Risco de Desastres, realizadas pela Defesa Civil Municipal com apoio dos Nudecs e das diretoras das escolas selecionadas como pontos de apoio.

“Dr. Thouzet foi a comunidade contemplada para o simulado deste ano, visto a necessidade de uma comunidade preparada para as ações de emergência diante do cenário de chuvas intensas com potencial risco de movimento de terra. A equipe técnica da Defesa Civil mapeou previamente a comunidade com o auxílio dos moradores, pensando em rotas de fuga para o ponto de apoio da comunidade localizado na Escola Paroquial Bom Jesus”, disse a tenente Camila Nunes, diretora de capacitação e treinamento da Defesa Civil de Petrópolis.