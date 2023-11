Cadastro é para a pré-escola (3º ao 5° períodos da Educação Infantil) ao nono ano do Ensino Fundamental e também para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Reprodução

Publicado 27/11/2023 12:40

Petrópolis - Termina nesta quinta-feira (30) o período para a pré-matrícula para alunos e alunas que desejam ingressar na rede municipal de ensino. A inscrição pode ser feita no site da Prefeitura de Petrópolis em - Termina nesta quinta-feira (30) o período para a pré-matrícula para alunos e alunas que desejam ingressar na rede municipal de ensino. A inscrição pode ser feita no site da Prefeitura de Petrópolis em www.petropolis.rj.gov.br . O cadastro é para a pré-escola (3º ao 5° períodos da Educação Infantil) ao nono ano do Ensino Fundamental e também para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O resultado da pré-matrícula da rede municipal será divulgado no site da prefeitura no dia 15 de janeiro de 2024. A efetivação da matrícula deverá ser feita na própria unidade escolar, nos entre dois e oito de fevereiro do ano que vem.

Para a efetivação da matrícula é preciso levar os seguintes documentos originais e cópias: Certidão de Nascimento, documento de identidade e do CPF do aluno; declaração escolar constando a situação do aluno para o ano subsequente ou Histórico Escolar original; Carteira de Identidade e CPF do responsável; comprovante de residência atualizado; carteira de vacinação atualizada; comprovante do tipo sanguíneo e fator RH; Cartão do SUS e parecer clínico específico para alunos da Educação Especial.