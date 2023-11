Incidente ocorreu no km 81, na altura do bairro Duarte da Silveira - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 27/11/2023 10:10

Petrópolis - Equipes do 15º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) agiram para controlar as chamas resultantes do tombamento de uma carreta na descida da Serra de Petrópolis, nesta segunda-feira (27). O incidente ocorreu no km 81, na altura do bairro Duarte da Silveira, em Petrópolis, levando o veículo a sair da pista e se incendiar. Até o momento, não há informações sobre vítimas. As equipes da Concer e da PRF também foram mobilizadas para atender a ocorrência.