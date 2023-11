Colégio recebeu a visita da secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto - Divulgação

Publicado 28/11/2023 15:58

Petrópolis - Na tarde da última segunda-feira (27), a comunidade escolar do Colégio Estadual Rui Barbosa, no bairro Alto da Serra, em Petrópolis, recebeu a visita da secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto. O encontro teve como objetivo principal a inauguração da tão aguardada quadra poliesportiva da instituição, transformando o ambiente escolar e promovendo a prática esportiva entre os estudantes.

O colégio, que é conhecido por sua tradição e comprometimento com a educação, agora conta com espaço destinado à prática esportiva adequado, coberto, cercado com gradil e com uma quadra de vôlei anexa. A unidade serviu como base de apoio durante os recentes desastres naturais na região, momento em que um ginásio coberto fez falta para abrigar os grandes volumes de doações enviados. Por isso, o local simboliza não apenas a nova estrutura, mas uma visão renovada para a educação na região.

Roberta ressaltou a importância de investir não apenas em estruturas físicas, mas principalmente, no capital humano. Ela lembrou que, apesar de na época estar lotada em outra secretaria de Estado, ela esteve presente no colégio durante a tragédia e viu de perto as dificuldades.

“Essa foi a primeira escola a abrir as portas para ajudar a população e a quadra ainda não tinha cobertura para abrigar as doações. Aquela tragédia nos levou a sentimentos profundos, como a gratidão por existir essa escola que abrigou a comunidade e o governo que aqui estava trabalhando. A história que será contada é que essa quadra, que um dia nos recebeu, agora irá exportar grandes campeões de vôlei, de basquete, e de outras modalidades esportivas”, afirmou a gestora.

Roberta agradeceu o apoio do secretário de Estado de Governo, Bernardo Rossi, representado por seu assessor, Rodrigo Bueno, que auxiliou a unidade com repasses de verbas para a obra. Também estiveram presentes o vereador Dudu, e representantes da Diretoria Regional Serrana I e servidores da Seeduc.

O evento teve apoio e participação da presidente e da vice-presidente do Grêmio Estudantil, Hellen Bernardo e Sophia Toneli, de dezenas de alunos, professores, pais e membros da diretoria. A cerimônia também contou com um momento artístico especial, marcando a primeira apresentação do coral e da orquestra da escola. Sob os olhares atentos dos presentes, os talentosos alunos mostraram o resultado de incansáveis ensaios, evidenciando o potencial artístico da unidade.

A valorização do ensino na região foi um ponto central também nas palavras da diretora da instituição, professora Patrícia Imbelloni. Ela destacou a importância de ter uma quadra coberta para prática de atividades físicas que seja capaz de despertar o interesse e a criatividade dos alunos.

"Ter esse novo espaço é muito importante, especialmente por conta da nossa condição climática. Aqui, ou chove muito, ou faz muito sol, o que antes inviabilizava o uso da quadra. Agora, com cobertura e revitalização, vamos poder desenvolver projetos esportivos que estavam parados. Estão todos muito felizes, afinal, nossa escola tem 73 anos de história viva e colorida”, disse a diretora.

Ao final, Roberta participou de uma visita guiada às novas instalações, como o coreto e a horta, e foi convidada a participar de um plantio de três das cinco novas mudas de árvore que, em breve, tornarão o espaço ainda mais belo.

A ideia é que todo o complexo se torne um catalisador para o desenvolvimento pedagógico e pessoal dos alunos, consolidando o Colégio Estadual Rui Barbosa como referência em educação na região e iniciando um novo capítulo na história da escola, além de reforçar o compromisso com a excelência educacional e com a valorização do potencial de cada estudante.