Cinco estudantes do curso de Garçom receberam os convidados e fizeram todo o atendimento, desde a recepção dos clientes, até a entrega da conta, que era o formulário de avaliação - Divulgação

Publicado 28/11/2023 10:36

Petrópolis - A concessionária Águas do Imperador participou da avaliação de alunos dos Cursos de Iniciação Profissional de Garçom e Panificação e Pizzaiolo da Fundação Educandário Princesa Isabel da Infância e da Juventude da Comarca de Petrópolis, uma das instituições que recebem incentivos da concessionária. Avaliar o atendimento, a comunicação, o conhecimento do cardápio e a qualidade da pizza servida foram algumas das missões de representantes da empresa.



A instituição simulou um restaurante, intitulado Bistrô Fepi, com cardápio composto por entrada, prato principal (pizza), sobremesa e café. Cinco estudantes do curso de Garçom, que estão prestes a se formar, após um ano de estudos, receberam os convidados e fizeram todo o atendimento, desde a recepção dos clientes, até a entrega da conta, que era o formulário de avaliação. Cinco estudantes do curso de Panificação e Pizzaiolo prepararam as pizzas que foram servidas. Entre os avaliadores esteve, também, o chefe de cozinha Sebah Peixoto.



“É muito gratificante apoiar a Fundação Educandário Princesa Isabel, que investe na qualificação e no futuro de crianças, adolescentes e jovens petropolitanos. Acreditamos firmemente no poder da educação e na transformação que ela proporciona. Essa parceria reflete nosso compromisso com o desenvolvimento social e a construção de um futuro mais promissor para todos”, destacou o diretor da Águas do Imperador, João Tebyriça de Sá.



Cerca de 400 crianças, adolescentes e jovens, entre 8 e 25 anos, matriculados na rede pública de educação, são atendidos pela fundação. São oferecidas, de forma gratuita, diversas atividades no contraturno escolar, como cursos de baixo, bateria, canto, inglês, reforço escolar, balé, karatê, entre outros, além de cursos de iniciação profissional nas áreas de auxiliar de cabeleireiro, barbeiro, manicure, garçom, auxiliar de escritório, confeiteiro, panificação e pizzaiolo. Além dos professores, instrutores e profissionais administrativos, a fundação conta, ainda, com psicólogos e assistentes sociais que trabalham junto aos alunos e familiares.



“Nossa proposta é garantir atividades e ocupação para as crianças e adolescentes, e oferecer conhecimento para que os jovens possam ingressar no mercado de trabalho. O apoio da Águas do Imperador é fundamental para que possamos dar continuidade às atividades”, ressaltou a assistente de coordenação da instituição, Alessandra Furtado.