Secretário de Estado de Governo, Bernardo Rossi Bernardo pontuou que Cláudio Castro vem fortalecendo a infraestrutrura de segurança pública em todo Estado - Divulgação

Secretário de Estado de Governo, Bernardo Rossi Bernardo pontuou que Cláudio Castro vem fortalecendo a infraestrutrura de segurança pública em todo EstadoDivulgação

Publicado 08/12/2023 11:07 | Atualizado 08/12/2023 11:08

Fortalecer a segurança pública é uma prioridade para o governador Claúdio Castro. Para isso, o estado vem investindo em tecnologia e ampliando programas como o "Segurança Presente" e o "190 integrado da Polícia Militar". Para fomentar a integração da sociedade petropolitana com os programas do Governo do Estado neste sentido, o secretário de Estado de Governo, Bernardo Rossi, se reuniu na quinta-feira (7) com representantes de condomínios residenciais e comerciais do Centro Histórico. Bernardo pontuou que Cláudio Castro vem fortalecendo a infraestrutrura de segurança pública em todo Estado.

O secretário apresentou aos síndicos e administradores informações sobre o "Segurança Presente”, cuja base - Petrópolis Presente - foi inaugurada na cidade no mês passado, e convocou os condomínios a aderirem ao programa “190 Integrado da Polícia Militar”, que permite que imagens de câmeras de monitoramento de prédios e estabelecimentos particulares, sejam enviadas ao Centro Integrado de Comando e Controle - CICC da Polícia Militar, no Rio de Janeiro, e agiliza a resposta às ocorrências.

“É importante que as pessoas estejam interadas sobre o funcionamento destes programas. Eles que tem prioridade para o governador Cláudio Castro e são instrumentos que fortalecem a segurança da população. Estamos hoje aqui trazendo estas informações aos síndicos, mas iremos ampliar este trabalho para o comércio e outros setores, pois quanto maior o envolvimento da sociedade, melhores os resultados”, destaca o secretário de Governo Bernardo Rossi, que estava acompanhado pelo superintendente do programa Segurança Presente, coronel Arthur Barbosa.

Representante de oito condomínios, Ademir Fernandes, elogiou a iniciativa do secretário de Governo. “Muito importante termos aqui hoje o secretário Bernardo Rossi nos passando informações sobre estes programas. Irei transmitir aos nossos condôminos. Muitos comentam que vêm “esse pessoal de colete”, mas não sabem como o programa funciona. Temos todos que fazer a nossa parte, pois a união faz a força”, destacou Ademir.

A equipe do Petrópolis Presente é formada por 31 policiais, 21 agentes civis, assistente social, e 12 viaturas – entre carros e motocicletas que circulam pelo centro das 8h da manhã às 8h da noite e em Itaipava nos fins de semana.

“É um programa que faz o policiamento de proximidade; que tem um foco nas abordagens, coíbe os pequenos delitos e tem também um viés social”, explica Bernardo.

“O envolvimento e a participação de cada um é fundamental. Vocês vão ter o contato direto da comandante da base de Petrópolis, tenente Luciana, e poderão informar sobre qualquer tipo de movimentação suspeita que observarem. Esta interação da sociedade com a equipe do programa fortalece ainda mais a segurança da nossa cidade”, assinala o secretário de Governo.

Bernardo destacou os investimentos da gestão Cláudio Castro em segurança pública e citou a importância dos trabalhos do comandante do 26º BPM, coronel Celso Jorge Lydia Filho e a titular da 105ª DP, delegada Cristiane Honorato. “O Segurança Presente chega à Petrópolis para somar com vocês”, assinalou.

Citando os investimentos do Estado em tecnologia, Bernardo destacou o programa “190 integrado da Polícia Militar” como um instrumento para coibir crimes e agilizar a resposta às ocorrências.

“O governador vem investindo muito em tecnologia. O Rio tem hoje sistemas modernos. A tecnologia que temos hoje permite que as imagens dessas câmeras de áreas externas dos condomínios sejam integradas ao CICC da PM, no Rio de Janeiro”, explica. “Em caso de alguma ocorrência, como tivemos ,por exemplo, com o recente de um roubo a uma relojoaria, as imagens identificadas no CICC, auxiliam para uma resposta mais rápida”, explica.

“A reunião foi ótima. Muito interessante o 190 integrado. É uma iniciativa muito boa. Já estou buscando informações para fazer o cadastro”, disse Gabriel Figueiredo, sindico do condomínio Apolo 8.

“Recebemos muitas informações importantes e tivemos a oportunidade de esclarecer muitas dúvidas aqui hoje. Foi uma excelente iniciativa da Secretaria de Governo”, destaca´Thomaz Antônio Xavier Simão, subsíndico do condomínio Cidade de Petrópolis (Merci) e do condomínio Bauhaus Plaza.

Participaram também da reunião os vereadores Hingo Hammes e Eduardo do Blog, o subsecretário da Segov, Ronaldo Medeiros e Albano Baninho Filho.

Reunião teve ampla participação de representantes dos condomínios residenciais e comerciais do Centro Histórico Divulgação