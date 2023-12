Dezenas de motos foram apreendidas pela Polícia Militar, - Foto: Divulgação/26º BPM

Publicado 26/12/2023 21:26 | Atualizado 26/12/2023 21:29

O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, anunciou nesta terça-feira (26), que o município terá um programa de combate à motos irregulares. O programa será elaborado de forma conjunta, com participação do poder público e da sociedade civil.

A medida foi tomada em resposta ao ocorrido na madrugada de Natal em várias cidades do país, incluindo Petrópolis: os chamados “rolezinhos”. Encontros de dezenas de motociclistas, com motos com o escapamento adulterado, para, propositadamente, provocar um barulho excessivo pelas ruas por onde passam.



“Não podemos conviver com o que assistimos nesses últimos dias, com motos irregulares assustando a população. Isso vai acabar na nossa cidade. Vamos envolver diferentes órgãos públicos nesse processo para garantir a ordem pública em Petrópolis”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



Já nesta quarta-feira (27), haverá uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Segurança Pública, tendo como pauta a construção desse plano.