Petrópolis está entre os destinos turísticos mais procurados no país. - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 28/12/2023 10:20

Gerar mais oportunidades de negócios para toda a cadeia produtiva e aumentar a captação de turistas: estes foram alguns dos objetivos que orientaram a participação da Secretaria de Turismo nas 13 feiras e encontros comerciais pelo Brasil neste ano. A iniciativa faz parte das estratégias de divulgação da oferta turística de Petrópolis, e teve influência na indicação da cidade como um dos oito destinos tendência de viagem em 2024, segundo a plataforma Booking.com, sendo o terceiro destino turístico mais procurado do país.

“Ao buscarmos implementar estratégias que fortalecem o turismo em Petrópolis beneficiamos os diversos setores envolvidos no processo e fomentamos o crescimento da economia da cidade”, destaca o prefeito Rubens Bomtempo.

A participação nas feiras e encontros comerciais de turismo está prevista no Programa para Comunicação e Marketing do Plano Diretor de Turismo 2023-2030 e em 2023 contou com recursos do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR, aprovados pelo COMTUR.

“Nesses eventos fazemos contatos com profissionais que organizam as viagens para Petrópolis, como operadores e guias de turismo, agentes de viagem, organizadores de eventos, jornalistas e influencers, entre outros. Disponibilizamos a eles um material diverso que divulga os atrativos e circuitos com informações detalhadas, calendário de eventos e, na volta, mantemos contato de forma estratégica”, pontua a secretária de Turismo, Silvia Guedon

Para selecionar a participação nos eventos, a Secretaria de Turismo escolheu polos emissores de turistas em várias regiões do país com potencialidade para emissão de turistas: Sul (Gramado), Centro-oeste (Goiânia) e Distrito Federal; Sudeste (São Paulo, Ribeirão Preto e Campinas); Minas Gerais (Belo Horizonte e Juiz de Fora); Rio de Janeiro; Nordeste (Recife em 2022 e Fortaleza em 2023).

Para Evany Noel, diretora de Turismo da secretaria, aumentar a captação de fluxos de turistas durante o ano inteiro é também um dos objetivos das ações nas feiras. "A Secretaria de Turismo vem trabalhando o fortalecimento dos vários segmentos turísticos visando atrair públicos diferenciados e assim diminuir a sazonalidade e promover a inclusão de vários setores socioeconômicos”, explica.

A cidade oferece ampla oferta turística, com os seguintes segmentos: turismo cultural, educativo, rural, de natureza e aventura, negócios e eventos, compras, religioso, gastronômico, cervejeiro, esportivo e bem-estar.

Confira quais foram as 13 feiras e encontros comerciais em que a Secretaria de Turismo teve participação.

WTM LATIN AMERICA - São Paulo/SP - 03 a 05 de abril

FÓRUM DE TURISMO 60+ - São Paulo/SP - 19 de abril

O RIO É DE VOCÊS - Juiz de Fora/MG - 25 de abril

EXPO CATÓLICA - São Paulo/SP - 18 a 21 de maio

O RIO É DE VOCÊS- Belo Horizonte/MG - 02 de agosto

AVIRRP - Ribeirão Preto/SP - 04 e 05 de agosto

EXPO RIO TURISMO - Rio de Janeiro/RJ -19 a 22 de outubro

O RIO É DE VOCÊS - Goiânia/GO - 29 de agosto

O RIO É DE VOCÊS - Brasília/DF - 31 de agosto

ABAV EXPO - Rio de Janeiro/RJ - 27 a 29 de setembro

O RIO É DE VOCÊSSão Paulo/SP - 17 de outubro

BTM - Fortaleza/CE - 19 e 22 de outubro

FESTURIS - Gramado/RS - 09 a 12 de novembro