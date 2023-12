Encontro foi realizado para esclarecer dúvidas e apresentar projetos para o local. - Foto: Divulgação/PMP

Os lojistas do Terminal Rodoviário Governador Leonel Brizola, no Bingen, participaram na noite de quinta-feira (28), de uma reunião com representantes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans). O encontro teve como objetivo esclarecer dúvidas e apresentar os projetos e ações da Prefeitura para a rodoviária.

“Já iniciamos uma série de intervenções na Rodoviária do Bingen, desde que assumimos há cerca de 10 dias. Em breve a cidade terá um novo Terminal Rodoviário, com mais segurança, mais comodidade e conforto”, disse o prefeito Rubens Bomtempo. Entre as ações que a Prefeitura já realizou no espaço está a troca de lâmpadas de led (50 já foram instaladas no entorno do terminal rodoviário), a revitalização da sinalização viária e melhorias na limpeza das áreas comuns.

“Estamos empenhados em promover a recuperação da rodoviária e contamos com a ajuda dos lojistas para este novo momento”, comentou o diretor-presidente da CPTrans, Thiago Damaceno. “Neste fim de semana, vamos receber cerca de 40 mil pessoas aqui na Rodoviária. Nossas equipes estão reforçadas para garantir o funcionamento e o atendimento dos usuários”, acrescentou Damaceno, lembrando que nesta sexta (29) houve apresentação musical das 9h às 13h no saguão do Terminal Rodoviário, algo que se repetirá neste sábado.

Alessandro Lara, lojista do Terminal Rodoviário há 18 anos, a chegada da Prefeitura vai ser um novo momento. “Temos uma história aqui dentro da Rodoviária e estamos confiantes de que tudo vai dar certo”, disse. Marcus Haubrich, também é lojista há 18 anos na rodoviária, e agradeceu pela abertura do diálogo para que pudessem ser ouvidos. “Temos muito o que acrescentar porque temos uma história aqui. Já percebemos a mudança e estamos acreditando que tudo vai melhorar”, ressaltou.