Núcleo contará com três geólogos para atuação em cidades da Região Serrana durante todo verão. - Foto: Divulgação

Publicado 28/12/2023 16:39 | Atualizado 28/12/2023 16:41

O Governo do Estado inaugurou nesta quinta-feira (28) em Petrópolis a base avançada do Departamento de Recursos Minerais e Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro – DRM RJ. O núcleo contará com três geólogos para atuação em cidades da Região Serrana durante todo verão. A estrutura foi montada por determinação do governador Cláudio Castro para agilizar a atuação do DRM, em apoio às Defesas Civis de municípios com histórico de vulnerabilidade às chuvas, como Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. A recepção à equipe técnica foi acompanhada pelo secretário de Estado de Governo, Bernardo Rossi e pelo presidente do DRM-RJ, Luiz Cláudio Almeida Magalhães.

Um cronograma de trabalho da equipe já foi montado com avaliações preventivas a serem realizadas em Teresópolis, Duas Barras e Três Rios. Núcleos avançados também estão entrando em funcionamento em outras regiões com histórico de vulnerabilidade às chuvas, como Angra dos Reis (região litorânea) e Barra Mansa (Sul do Estado).

“A presença dos geólogos nestes núcleos é um apoio técnico importante. Alguns municípios não contam com geólogo em seu corpo técnico; outros dispõem do serviço, mas muitas vezes têm uma demanda muito maior no período de chuvas. Estes também poderão contar com este apoio do DRM” destaca Bernardo Rossi. O secretário frisa que o foco do núcleos avançados é agilizar as ações preventivas. “Nossa meta é proteger a vida das pessoas”, afirma.

“Petrópolis, que é considerada hoje a cidade com maior risco geológico do Brasil, por isso irá abrigar o núcleo da Região Serrana. A criação destes núcleos é uma determinação do governador Cláudio Castro, para preservar vidas. Cada um dos núcleos avançados conta com equipe de três geólogos”, destaca o presidente do DRM-RJ, Luiz Cláudio Almeida Magalhães.

Magalhães assinala que todo processo de instalação vem sendo acompanhado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MPRJ. A instalação dos núcleos avançados em municípios com maior vulnerabilidade dará mais agilidade na avaliação técnica de áreas em risco geológico.

“Isso permitirá uma resposta mais imediata. Caso o DRM seja acionado para apoio técnico aos municípios, os geólogos já estarão presentes em cada região”, explica Magalhães.

O DRM-RJ tem expertise técnica reconhecida nacionalmente. Por determinação do governador Cláudio Castro, no início deste mês, técnicos do Núcleo de Análise e Diagnósticos de Escorregamentos (Nade), foram enviados ao Estado de Alagoas para prestar auxílio técnico durante a situação de emergência, decretada por risco iminente de colapso de uma mina da petroquímica Brasken na Lagoa Mundaú, no bairro Mutange.