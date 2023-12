Vagas são ofertadas em 14 cursos da instituição de ensino. - Foto: Reprodução/UCP

Publicado 30/12/2023 15:15

As inscrições estão abertas para o Vestibular Social 2024. O convênio entre a Prefeitura e a Universidade Católica de Petrópolis (UCP) oferece 200 bolsas integrais destinadas a estudantes da rede pública de ensino, além de alunos e alunas do Encceja e do Cefet. As inscrições vão até o 15 de janeiro e devem ser feitas no site da UCP

“Ampliamos as vagas do Vestibular Social também para os alunos e alunas do Encceja e do Cefet, garantindo mais oportunidades para que esses jovens possam realizar seus sonhos”, disse o prefeito Rubens Bomtempo. O programa foi criado em 2004 e foi retomado no início do atual governo, em dezembro de 2021.



As 200 bolsas integrais (custeadas com recursos da Prefeitura de Petrópolis) são para 14 cursos ofertados pela UCP. São eles: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Direito, Bacharelado em Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Fisioterapia, Pedagogia e Psicologia.



A prova acontece no dia 21 de janeiro, às 9h, no Campus Dom Veloso, localizado à Rua Benjamin Constant, n° 213, no Centro da Cidade. No dia do Vestibular Social, os portões de acesso serão abertos às 07h45 e fechados às 08h45 (horário de Brasília-DF).