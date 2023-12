Cartão Imperial passará a ser Cesta Cheia, Família Feliz. - Foto: Reprodução

Publicado 29/12/2023 13:59

O prefeito Rubens Bomtempo anunciou duas mudanças no programa municipal Cartão Imperial. A partir de agora, o nome do programa será Cartão Cesta Cheia, Família Feliz. Além disso, o valor do benefício passará de R$ 70 para R$ 120 por mês. Esse é o primeiro reajuste do benefício desde 2011.

“Estamos atendendo a um pedido dessas famílias. É um programa mantido pela Prefeitura e que é muito importante para a nossa cidade. É um benefício para aquelas famílias que mais precisam. E temos muito orgulho de fazer mais por essas pessoas”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O programa é voltado para famílias em situação de insegurança alimentar. As famílias são cadastradas pelas equipes técnicas das secretarias de Assistência Social e de Saúde, que, na atuação nas comunidades, identificam as famílias que estão em situação de insegurança alimentar.

“Esse aumento do valor do benefício vai aumentar a segurança alimentar dessas famílias. O cartão é aceito em mais de 150 estabelecimentos credenciados, inclusive nos grandes supermercados. A abrangência é em todo o território da cidade”, disse o secretário de Assistência Social, Fernando Araújo.

Moradora da Posse, Elisimar Gonçalves é beneficiária do programa desde o início, quando era o Cesta Cheia, Família Feliz, no primeiro governo do prefeito Rubens Bomtempo. Depois disso, o programa passou a ser o Cartão Imperial. E agora, Cartão Cesta Cheia, Família Feliz. Em todo esse tempo, Elisimar sempre precisou do benefício.

“Eu sou uma das famílias que têm esse cartão. Feliz da vida, eu pego o cartão, compro as minhas coisinhas. Ele já me salvou muitas vezes, quando eu não tinha açúcar, quando eu não tinha arroz, quando eu não tinha uma mistura. Então, estou até emocionada com esse aumento do Cartão Imperial, porque muitas pessoas vão ser ajudadas, beneficiadas”, disse Elisimar Gonçalves.