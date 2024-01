Medida visa ampliar abastecimento de água no município. - Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Medida visa ampliar abastecimento de água no município.Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Publicado 03/01/2024 17:18 | Atualizado 03/01/2024 17:25

Nesta quarta-feira (3), a Águas do Imperador iniciou a obra de extensão de rede no Loteamento Bananeira, em Pedro do Rio. A nova rede de abastecimento, de 2,4 km de extensão, vai atender cerca de 800 moradores de região. A previsão é de que a obra seja concluída em quatro meses.



"Assegurar o acesso à água tratada é mais do que um compromisso da Águas do Imperador. Faz parte do nosso trabalho de responsabilidade social. Avançaremos em mais esta região, garantindo excelência, tanto nas obras, quanto no atendimento prestado, levando saúde, dignidade e desenvolvimento para a população", destacou o diretor da concessionária Águas do Imperador, João Henrique Tebyriça de Sá.



A obra faz parte do termo aditivo firmado entre Águas do Imperador e Prefeitura de Petrópolis. Integrada ao sistema de abastecimento da Estação de Tratamento de Água (ETA) Araras, a nova rede de água Bananeira vai contar com duas unidades de bombeamento para levar água a toda comunidade.



“Estamos dando mais um passo para garantir água tratada e de qualidade aos moradores. É um momento de celebração e ainda temos muito mais para conquistarmos juntos”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.



Morador da comunidade há 17 anos, o autônomo Idmauro Máximo recebeu com muita alegria a notícia da nova rede de água: "É uma grande conquista para todos nós moradores, uma felicidade imensa. Ter água tratada em casa traz muitos benefícios. Além da saúde, vai valorizar muito o nosso bairro. Certamente é o início de uma nova fase para o Bananeira".



Ainda em janeiro, Águas do Imperador dará início à obra de expansão do sistema de abastecimento de água na localidade de Duques, no Meio da Serra. Serão mais 2,6 km de rede e mais de 1.300 pessoas beneficiadas com água tratada na região.