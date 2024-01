Natal Imperial esteve entre os atrativos no fim de ano, - Foto; Divulgação/PMP

Natal Imperial esteve entre os atrativos no fim de ano,Foto; Divulgação/PMP

Publicado 03/01/2024 10:12

A taxa média de ocupação hoteleira em Petrópolis chegou próximo aos 90% durante o feriadão de ano novo. Segundo dados coletados pelo Disque Turismo, entre 30 de dezembro de 2023 e 1º janeiro de 2024, do 2° ao 5° distrito (Corrêas, Nogueira, Itaipava, Araras, Pedro do Rio e Posse) os dados consolidados foram de 89,28%. Já a taxa geral no mesmo período em toda cidade foi de 85,79%.

“Nossa cidade reúne opções turísticas que agradam a diversos grupos, e com certeza, a hospitalidade e acolhimento que oferecemos por aqui é um grande diferencial”, comenta o prefeito Rubens Bomtempo.

Entre os segmentos dos atrativos turísticos de Petrópolis estão: turismo cultural, educativo, rural, de natureza e aventura, negócios e eventos, compras, religioso, gastronômico, cervejeiro, esportivo e bem-estar.

Juliana Malik é de São Paulo, e ao fazer uma busca por onde passar o Réveillon, optou pela cidade em razão dos atrativos históricos. “Senti-me muito acolhida em todos os lugares em que estive. Meus lugares preferidos foram o Museu Imperial, Palácio Quitandinha e a Casa do Colono”, disse a professora de 48 anos.

“Ficamos muito felizes em proporcionar experiências memoráveis aos que nos visitam, pois nosso trabalho envolve justamente a aplicação de estratégias que fortalecem o setor e aumentam a circulação de pessoas no município”, finalizou a secretária de Turismo, Silvia Guedon.