Treze categorias concorrem ao prêmio.Foto: Reprodução

Publicado 01/01/2024 14:13 | Atualizado 01/01/2024 14:14

No dia 15 de janeiro, se encerram as inscrições do Prêmio Maestro Guerra-Peixe de Cultura 2024. O formulário está disponível no site da Prefeitura (petropolis.rj.gov.br). Serão premiadas as melhores produções culturais e atuações do ano de 2023. O Prêmio Maestro Guerra-Peixe é promovido pela Prefeitura de Petrópolis e o Conselho Municipal de Cultura (CMC).



Podem se inscrever produções que já ocorreram esse ano, enviando material em vídeo através do formulário. Serão 13 categorias concorrendo no Prêmio Maestro Guerra-Peixe de Cultura 2024: música popular, música erudita, teatro, dança, artes visuais, literatura, audiovisual, comunicação, produção cultural, artes periféricas, inovações tecnológicas e novos talentos.