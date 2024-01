É o último fim de semana do evento. - Foto; Divulgação/PMP

Publicado 03/01/2024 15:34

O último fim de semana do Natal Imperial 2023 tem programação garantida no Palácio de Cristal. As atrações acontecem no sábado (6) e domingo (7) com contação de histórias, recreação, atração musical, oficinas e teatro. O Natal Imperial é uma realização da Prefeitura de Petrópolis.



“Estamos aguardando os turistas e moradores para este último fim de semana do Natal Imperial. A cidade tem ficado lotada todos esses quase 40 dias do Natal Imperial, com taxas altas de ocupação hoteleira, isso mostra o potencial de Petrópolis e o quanto o município é procurado nesta época do ano, tanto pelas belezas e história, mas também pelo encanto das ruas decoradas e iluminadas”, comentou a secretária de Cultura, Diana Iliescu.



A programação deste fim de semana do Natal Imperial no Palácio de Cristal começa no sábado, às 17h, com contação de histórias e recreação. Às 20h tem o show do cantor Gargamel. No domingo, as atividades começam às 10h com oficina e às 18h tem Auto do Boi (teatro Circense Andança).



“A cidade continua decorada e iluminada para encantar os turistas e moradores neste último fim de semana do Natal Imperial. Ficamos muito felizes em proporcionar experiências memoráveis aos que nos visitam”, disse a secretária de Turismo, Silvia Guedon.



Confira a programação do Natal Imperial:



Local: Palácio de Cristal

Sábado (06/01)

17h - Historietas Encantadas (contação de histórias e recreação)

20h - Gargamel



Domingo (07/01)

10h - Oficina de Toy ART

18h - Auto do Boi - Teatro Circense Andança