Queda de árvore impediu passagem de ônibus no Rocio. - Foto: Reprodução/Setranspetro

Publicado 04/01/2024 12:05

Petrópolis - Na manhã desta quinta-feira (4), Petrópolis registrou chuvas em quase toda a cidade. No Vale do Cuiabá, o ponto de apoio na quadra do Boa Esperança foi mobilizado. A região registrou o maior acumulado de chuvas nas últimas 24 horas no município, com 82,55 mm, segundo o Cemaden.

O sistema de sirenes do terceiro distrito foi acionado às 7h30, após os protocolos de risco de inundação terem sido atingidos. O ponto de apoio do Vale do Cuiabá foi aberto na mesma hora, sendo desmobilizado às 10h, por conta da diminuição dos acumulados pluviométricos.

Na Estrada da Vargem Grande, o ônibus da linha 101-Rocio, ficou impedido de operar um trecho de 3,2 km, entre 5h e 10h por conta da queda de uma árvore. Após o período, o itinerário foi restabelecido.

Confira os maiores acumulados registrados no município:

- Vale do Cuiabá2: 82,5 mm (CEMADEN BR)

- Posse: 80,2 mm (INEA)

- Vila Rica: 70,5 mm (CEMADEN BR)

- Buraco do Sapo 1: 69,8 mm (CEMADEN RJ)

- Itaipava2: 63,4 mm (CEMADEN BR)

A previsão para o restante do dia é de céu nublado a encoberto com chuva de intensidade fraca a moderada de forma contínua e ocasionais pancadas de maior intensidade em função da atuação de um sistema de baixa pressão no oceano, de acordo com a Defesa Civil.