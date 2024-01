Nove ocorrências foram registradas ao longo do dia. - Foto: Reprodução

Publicado 04/01/2024 19:07

Petrópolis - A Defesa Civil de Petrópolis contabilizou nove registros de ocorrências em função de chuvas nesta quinta-feira (4). De acordo com o que foi divulgado pela pasta, todas as ocorrências foram sem gravidade e não houve vítimas.

Dentre as ocorrências, três foram para avaliação de risco geológico em blocos rochosos na Posse. Outros dois registros foram feitos de risco de queda de árvores em Corrêas, além de dois deslizamentos que atingiram a via, no Retiro e em Araras. Também houve um caso de infiltração, no Caxambu, e um deslizamento que atingiu um imóvel no Quarteirão Brasileiro.

Confira os maiores acumulados de chuva em Petrópolis nas últimas 24 horas:

- Vale do Cuiabá2: 107,3 mm (CEMADEN BR)

- Posse: 79,8 mm (INEA)

- Araras: 77,3 mm (CEMADEN BR)

- Vale do Cuiabá: 72,1 mm (CEMADEN BR)

- Vila Rica: 70,7 mm (CEMADEN BR)

Segundo a Defesa Civil, a previsão para as próximas horas é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada e pancadas isoladas de chuva moderada a ocasionalmente forte.



A Defesa Civil recomenda que a população das áreas de risco se mantenha em alerta, e principalmente, que não permaneça em áreas interditadas. Além disso, pede para evitar áreas alagadas e ficar atenta aos sinais de deslizamentos. Em caso de emergência, ligue 199.