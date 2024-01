Carnê já pode ser emitido - Foto: Reprodução

Publicado 04/01/2024 12:20

Petrópolis - O carnê do IPTU 2024 já está disponível no site da Prefeitura. Para acessar, basta entrar no site e, na página principal, clicar em "IPTU 2024". Para emitir o boleto, o contribuinte precisa digitar o CPF ou o número de inscrição do imóvel. O pagamento (no carnê virtual ou no carnê impresso) pode ser feito pelo código de barras ou via Pix.

“A Prefeitura está com um site muito prático. É muito fácil emitir o boleto do IPTU por lá. Mas, fora o site, as pessoas também receberão o carnê físico em casa. E, além disso, vamos abrir os postos de atendimentos, como fizemos em 2022 e 2023, para quem precisar emitir a segunda via”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



A previsão é que os carnês físicos do IPTU cheguem aos contribuintes até o dia 12 de janeiro. Já a data de vencimento – tanto da cota única (com desconto de 10%) quanto da primeira parcela (para quem optar por pagar parcelado) – é dia 22 de janeiro.



“Quem preferir o carnê impresso vai ter pelo menos 10 dias para pagar o seu IPTU. E nós sempre recomendamos que a pessoa pague em cota única. Uma oportunidade para o contribuinte ficar em dia com o município, ganhar um desconto de 10% e não precisar mais se preocupar com o IPTU neste ano”, disse o secretário de Fazenda, Paulo Roberto Patuléa.