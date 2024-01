Crime ocorria no distrito da Posse - Foto: Divulgação/Linha Verde

Publicado 04/01/2024 17:52

Petrópolis - Em averiguação de denúncia recebida pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia, policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos foram até o distrito da Posse nessa quarta-feira (3). No local, crimes ambientais foram confirmados.

De acordo com os agentes da 5ª UPAm, na altura do km 9 da Rodovia Bianor Esteves, vinha sendo realizada a limpeza de um pasto com uso de escavadeira a menos de 10 metros do curso de água do Rio Preto, com a supressão de vegetação em estágio inicial de regeneração, degradando cerca de 1500 m² de área. Uma pessoa que se encontrava no local, foi questionada pelos policiais militares a respeito das licenças necessárias, mas informou não as possuir, sendo encaminhada à 106ª DP, onde a ocorrência foi registrada.